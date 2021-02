Juventus, affaticamento muscolare per Bonucci. A rischio per il Napoli? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Bonucci, affaticamento muscolare: a rischio per il Napoli. il difensore bianconero potrebbe non essere a disposizione per il match Come riferito da Sky Sport Leonardo Bonucci ha riportato un leggero affaticamento muscolare e potrebbe non essere schierato al Diego Armando Maradona contro il Napoli. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021): aper il. il difensore bianconero potrebbe non essere a disposizione per il match Come riferito da Sky Sport Leonardoha riportato un leggeroe potrebbe non essere schierato al Diego Armando Maradona contro il. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

GiAdUzZoLa90 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus Leggero affaticamento muscolare per #Bonucci ?? - GhigoTrieste : RT @GiovaAlbanese: #Juventus Leggero affaticamento muscolare per #Bonucci ?? - yutomanga : RT @GiovaAlbanese: #Juventus Leggero affaticamento muscolare per #Bonucci ?? - AntonioIanni12 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus Leggero affaticamento muscolare per #Bonucci ?? - mohamdamine11 : RT @GiovaAlbanese: #Juventus Leggero affaticamento muscolare per #Bonucci ?? -