Juve-Inter, nessun provvedimento del Giudice Sportivo per il caso Conte-Agnelli (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Giudice Sportivo non avrebbe preso alcun provvedimento nei confronti di Juventus e Inter per quanto accaduto al termine del primo tempo del match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. nessuna sanzione, né per il dito medio di Conte né per la risposta verbale di Agnelli, né per la lite Paratici-Oriali e le accuse che le due parti dichiarano di essersi sentite rivolgere in campo. A riportarlo è Alessandro Alciato, su Twitter anticipando il referto.

