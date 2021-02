Juve-Inter, giudice sportivo ignora Conte e Agnelli (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nessun provvedimento per Antonio Conte e i dirigenti della Juventus dopo le scintille in Coppa Italia. Il giudice sportivo, dopo la semifinale di ritorno, si è limitato a sancire la squalifica di un turno per il bianconero Alex Sandro e il nerazzurro Marcelo Brozovic. Nel comunicato, nessun riferimento agli episodi che hanno fatto da cornice alla partita. Conte, alla fine del primo tempo, è stato pizzicato dalle telecamere mentre mostrava il dito medio a qualcuno in tribuna. Alla fine della gara, il presidente bianconero Andrea Agnelli è stato ripreso mentre rivolgeva parole presumibilmente poco urbane in direzione della panchina nerazzurra. Le ricostruzioni post-partita, su alcuni media, fanno inoltre riferimento a momenti caldi anche nel tunnel che porta agli spogliatoi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Nessun provvedimento per Antonioe i dirigenti dellantus dopo le scintille in Coppa Italia. Il, dopo la semifinale di ritorno, si è limitato a sancire la squalifica di un turno per il bianconero Alex Sandro e il nerazzurro Marcelo Brozovic. Nel comunicato, nessun riferimento agli episodi che hanno fatto da cornice alla partita., alla fine del primo tempo, è stato pizzicato dalle telecamere mentre mostrava il dito medio a qualcuno in tribuna. Alla fine della gara, il presidente bianconero Andreaè stato ripreso mentre rivolgeva parole presumibilmente poco urbane in direzione della panchina nerazzurra. Le ricostruzioni post-partita, su alcuni media, fanno inoltre riferimento a momenti caldi anche nel tunnel che porta agli spogliatoi.

