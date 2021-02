Jodie Turner-Smith è Anna Bolena | prima foto della serie tv sugli ultimi mesi della moglie di Enrico VIII

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Variety svela laimmagine dinei panniregina dei Tudor, la più famosa tra le mogli di. Latv, dal titolo Anne Boleyn, è descritta come un thriller psicologico in tre parti che andrà in onda sull’emittente britannica Channel 5. Le riprese si sono concluse lo scorso dicembre Yorkshire e la messa in onda è prevista entro la fine dell’anno. Prodotto da Fable Pictures e Sony Pictures Television, Anne Boleyn ha fatto molto parlare di sé per il casting di, un’attrice di colore che interpreta una figura storica, generalmente indicata di nazionalità caucasica. Stando ai primi ...