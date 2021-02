Jean-Regé Page, il duca di Hastings verso «Black Panther» (Di giovedì 11 febbraio 2021) La scorsa estate, quando il mondo ha pianto la morte di Chadwick Boseman, la Marvel si è affrettata a dire che non avrebbe ingaggiato un nuovo attore per sostituire T’Challa. Qualcuno, tra i personaggi di Black Panther, avrebbe ereditato il mantello del supereroe e, insieme, il lascito di Boseman, la cui Pantera Nera ha ottenuto tre Oscar. Allora, si è pensato fosse toccato a Letitia Wright, Suri nella pellicola. L’attrice, in quanto sorella dell’eroe di Boseman, ne avrebbe preso il posto, come succede anche nei fumetti Marvel. Ma, mesi più tardi, sembra che i piani siano stati rivisti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 febbraio 2021) La scorsa estate, quando il mondo ha pianto la morte di Chadwick Boseman, la Marvel si è affrettata a dire che non avrebbe ingaggiato un nuovo attore per sostituire T’Challa. Qualcuno, tra i personaggi di Black Panther, avrebbe ereditato il mantello del supereroe e, insieme, il lascito di Boseman, la cui Pantera Nera ha ottenuto tre Oscar. Allora, si è pensato fosse toccato a Letitia Wright, Suri nella pellicola. L’attrice, in quanto sorella dell’eroe di Boseman, ne avrebbe preso il posto, come succede anche nei fumetti Marvel. Ma, mesi più tardi, sembra che i piani siano stati rivisti.

Ultime Notizie dalla rete : Jean Regé Vorrei un San Valentino con il Duca di Bridgerton (al posto di mio marito)

Regé - Jean Page è l'attore 30enne che interpreta Simon Basset, l'affascinante duca di Hastings . Nell'articolo sotto tutte le curiosità sulla serie. Bridgerton: 10 cose che (forse) non sai sulla ...

Black Panther 2: spunta un potenziale sostituto per T'Challa? E farà impazzire i fan di un'amata serie tv

Dietro la maschera di Black Panther figurerà dunque un nuovo personaggio e l'ultima indiscrezione asserisce che Regé - Jean Page , attore inglese divenuto molto noto grazie alla serie Netflix ...

Page è l'attore 30enne che interpreta Simon Basset, l'affascinante duca di Hastings . Nell'articolo sotto tutte le curiosità sulla serie. Bridgerton: 10 cose che (forse) non sai sulla ...Dietro la maschera di Black Panther figurerà dunque un nuovo personaggio e l'ultima indiscrezione asserisce chePage , attore inglese divenuto molto noto grazie alla serie Netflix ...