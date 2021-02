Jarvis | ' Trattativa Rossi - Yamaha fatta in clinica mobile Vale come Marquez'

Gazzetta_it : Jarvis: “Trattativa Rossi-Yamaha fatta in clinica mobile. Vale simile a Marquez” -

La Gazzetta dello Sport

Cosa accomuna Valentino Rossi e Marc Marquez? Un occhio esterno al paddock coglierebbe solamente le vittorie a ripetizione e due domini brutali sulla MotoGP. Tirannie sportive che, per il momento, ...MotoGP, Rossi e il team Factory Yamaha: un amore lungo 15 anni - FOTO: 'In moto sono entrambi assassini' Lin, capo della Yamaha, confessa come è andata laper far firmare ...Terza puntata del documentario di Dazn Spagna su Valentino Rossi e Marc Marquez. E Jarvis racconta: "La trattativa Vale-Yamaha nata in clinica mobile" ...“Vogliono 'distruggere' i loro rivali, l'ho visto in Valentino ai suoi esordi, quando era campione. qualunque cosa ci sia voluto per vincere e Marc è lo stesso”, dice il managing director di Yamaha ...