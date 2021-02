Ivana Icardi: “Sono incinta”. Sesso, nome scelto e chi è il padre (Di giovedì 11 febbraio 2021) La sorella di Mauro annuncia la dolce attesa: amore travolgente con Hugo Sierra L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 11 febbraio 2021) La sorella di Mauro annuncia la dolce attesa: amore travolgente con Hugo Sierra L'articolo proviene da Gossip e Tv.

IsaeChia : ‘#GrandeFratello’, #IvanaIcardi è incinta del compagno #HugoSierra : l’annuncio #gfvip #tzvip #supervientes - llhgtyi : Ma il like di Icardi per la Juve in finale? Immagino #danieledalmoro che prende in giro Ivana! ?????? #gf16 - TrashCafoni : GF 16: Uanda Nara denuncia sua cognata Ivana Icardi Anche Wanda -