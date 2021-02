Ivana Icardi incinta, chi è il compagno conosciuto al Grande Fratello: 'Ora gli amori della mia vita sono diventati due' (Di giovedì 11 febbraio 2021) è incinta . Ivana Icardi , sorella dell'attaccante del Psg , nota in Italia per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del , ha dato il lieto annuncio ai suoi fan dal suo account Instagram. ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021) è, sorella dell'attaccante del Psg , nota in Italia per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del , ha dato il lieto annuncio ai suoi fan dal suo account Instagram. ...

lamescolanza : #IvanaIcardi : “Sono incinta”. Sesso, nome scelto e chi è il padre - Il Decoder - berta95italy : Ivana icardi aspetta un bambino - GDS_it : #IvanaIcardi, dopo gli scontri col fratello Mauro l'ex gieffina annuncia: 'Sono incinta' - IsaeChia : ‘#GrandeFratello’, #IvanaIcardi è incinta del compagno #HugoSierra : l’annuncio #gfvip #tzvip #supervientes - llhgtyi : Ma il like di Icardi per la Juve in finale? Immagino #danieledalmoro che prende in giro Ivana! ?????? #gf16 -