Italia’s Got Talent 2021 | Golden Buzzer di Frank Matano per Giustino video

Nella terza puntata di Italia's Got Talent andata in onda ieri sera, mercoledì 10 febbraio 2021, su Tv8, Frank Matano è stato il secondo giudice in questa edizione, ad usare il Golden Buzzer per mandare in finale un concorrente che si era appena esibito. Quando il performer ha svelato di essere un cosplayer, il giurato si è illuminato di immenso ed è rimasto ammaliato dall'esibizione. Dopo Mara Maionchi, che nella prima puntata di Italia's Got Talent del 27 gennaio ha usato il Golden Buzzer per mandare in finale un concorrente, ora è stato Frank Matano a utilizzare il pulsante dorato.

