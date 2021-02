“Io | psicologa millenial | vi racconto quegli adolescenti sperduti che navigano tra i pericoli di TikTok”

Leggi su tpi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) C’è Sofia che documenta a oltre 70mila follower i suoi frequenti ingressi nel reparto di neuropsichiatria. “Sono finita qui dentro per la quarta volta – racconta – perché ho tentato di gettarmi dalla finestra dell’ottavo piano”. Poi c’è Emma che parla delle litigate con i genitori e posta gli sconfortanti numeri dei suicidi da inizio anno. “Vidi me e della mia mente instabile”, scrive. “Stare da soli fa male alla salute”. Alice che si sfoga dicendo “mia madre sostiene che io finga di non stare bene solo per attirare l’attenzione, ma lei cosa ne sa veramente di me?”. Vincenzo si chiede invece “ma che senso ha vivere, fare grandi cose, se poi alla fine finiamo tutti in una tomba?”. E poi c’è anche chi, nonostante i blocchi messi dalla piattaforma alla parola “suicidio”, riesce ad aggirare i controlli e promuove “Cinque modi per ...