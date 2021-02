Intesa Sp, prosegue crescita industria alimentare italiana (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel terzo trimestre del 2020 i distretti agro-alimentari italiani continuano il sentiero di crescita già intrapreso nella prima metà dell’anno, realizzando nel complesso oltre 5 miliardi di euro di vendite all’estero (corrispondenti a una crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2019). E’ quanto emerge dal “Monitor dei Distretti Agro-alimentari”, realizzata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo sottolineando che “si tratta ancora una volta di una cifra record per le esportazioni distrettuali agro-alimentari italiane, che mai avevano superato i 5 miliardi nel trimestre estivo; inoltre confermano ancora una volta il loro carattere anticiclico nel confronto con gli altri distretti manifatturieri monitorati, che hanno chiuso il terzo trimestre con una contrazione tendenziale del 6,3%”. Il progresso ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nel terzo trimestre del 2020 i distretti agro-alimentari italiani continuano il sentiero digià intrapreso nella prima metà dell’anno, realizzando nel complesso oltre 5 miliardi di euro di vendite all’estero (corrispondenti a unadel 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2019). E’ quanto emerge dal “Monitor dei Distretti Agro-alimentari”, realizzata dalla Direzione Studi e Ricerche diSanpaolo sottolineando che “si tratta ancora una volta di una cifra record per le esportazioni distrettuali agro-alimentari italiane, che mai avevano superato i 5 miliardi nel trimestre estivo; inoltre confermano ancora una volta il loro carattere anticiclico nel confronto con gli altri distretti manifatturieri monitorati, che hanno chiuso il terzo trimestre con una contrazione tendenziale del 6,3%”. Il progresso ...

