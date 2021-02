Inter-Roma, si accende la sfida sul mercato: occhi puntati sullo stesso portiere (Di giovedì 11 febbraio 2021) In campionato la sfida tra Inter e Roma è stata spettacolare e ricca di colpi di scena. Dopo la rete di Pellegrini nel primo tempo, ecco la rimonta nerazzurra con Skriniar e Hakimi. Poi, nel finale, il definitivo pari di Mancini. Il duello tra le due formazioni si ripeterà nel girone di ritorno, ma potrebbe riproporsi anche sul mercato. Infatti i club sembrano avere un obiettivo comune.caption id="attachment 1077891" align="alignnone" width="2134" (Getty Images)/captionsfidaSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero deciso di puntare su Juan Musso in futuro per sostituire Pau Lopez, che non ha convinto pienamente con le sue prestazioni. Il portiere argentino lascerebbe l'Udinese dopo tre stagioni di alto livello. Tuttavia l'ex Racing Avellaneda è anche ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 11 febbraio 2021) In campionato latraè stata spettacolare e ricca di colpi di scena. Dopo la rete di Pellegrini nel primo tempo, ecco la rimonta nerazzurra con Skriniar e Hakimi. Poi, nel finale, il definitivo pari di Mancini. Il duello tra le due formazioni si ripeterà nel girone di ritorno, ma potrebbe riproporsi anche sul. Infatti i club sembrano avere un obiettivo comune.caption id="attachment 1077891" align="alignnone" width="2134" (Getty Images)/captionSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero deciso di puntare su Juan Musso in futuro per sostituire Pau Lopez, che non ha convinto pienamente con le sue prestazioni. Ilargentino lascerebbe l'Udinese dopo tre stagioni di alto livello. Tuttavia l'ex Racing Avellaneda è anche ...

Roma - Udinese: probabili formazioni e statistiche CAGLIARI - ATALANTA (Domenica ore 15:00) ANCORA ... Crotone - Sassuolo: probabili formazioni e statistiche INTER - LAZIO (Domenica ore 20:45) VIDAL ...

DIRETTA INTER ROMA PRIMAVERA (RISULTATO 1 - 0): GOL DI SATRIANO La diretta di Inter Roma Primavera ci porta alla seconda frazione di gioco col risultato che è ora di 1 - 0. Non ci sono cambi nella ripresa con ...

PRIMO TEMPO – La Roma per confermarsi grande, l’Inter per capire a quali traguardi poter ambire. Un test di maturità importante sia per i giallorossi che per i nerazzurri, arrivato in un momento delic ...

C'è tutto nel campionato della Lazio: 21 giornate intense, che finora valgono 40 punti e il quarto posto a pari merito con la Roma, a -9 dal Milan, -7 dall'Inter, -2 dalla Juventus, +3 su Atalanta e ...

