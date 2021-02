Insegnante precario con spezzone può svolgere attività libero-professionale anche senza richiedere autorizzazione Sentenza

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La Corte dei Conti, III Sez. Giurisdizionale Centrale di Appello, con la Sent. n. 17/2021, ha dato il via libera all’per i prof. precari che, non essendo di ruolo, non sono obbligati aall’amministrazione autorizzazioni di sorta. Nella specie, i due contratti di cui risultava titolare il prof. indagato dalla Procura contabile, avevano conferito allo stesso due supplenze temporanee su cattedra “a” (inferiore al monte ore obbligatorio previsto per l’Istituto): per le supplenze “a” la disciplina sul diritto al “completamento orario” concorre a determinare effettivamente quella non prevedibilità ex ante del monte ore complessivo che il docente potrà prestare nel corso dell’anno, che il giudice ha posto a base della conclusione ...