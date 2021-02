informacontiktok | ecco 5 fitness creator da seguire

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Non so voi, ma se si parla di sport io sono la classica procrastinatrice seriale. È vero, aiuta a stare meglio con se stessi, serve a scaricare la tensione ed è un appuntamento col benessere a cui nessuno dovrebbe rinunciare. Però io non ce la faccio proprio: o meglio, mi impegno anche eh… ma non sono costante. Per cui ho capito che quello che mi serve – oltre a uno sprint motivazionale – è trarre ispirazione da chi è più bravo di me, seguire i suoi consigli alla lettera e affidarmi a un piano ben collaudato.