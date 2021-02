Infermiera violentata a Napoli durante il lockdown | poliziotto indagato | «Non fermò il maniaco»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Non ha raccolto la denuncia di una donna vittima di violenza sessuale. L?ha respinta con una buona dose di superficialità, liquidandola come una storia di basso profilo - un litigio tra...

cesarebrogi1 : Infermiera violentata nella casa di riposo. Arrestato 53enne - qn_lanazione : Infermiera violentata nella casa di riposo. Arrestato 53enne -

Ultime Notizie dalla rete : Infermiera violentata

Il Mattino

Sua mamma, una vita dura - pulizie di giorno e corsi serali per diventare, due figlie ... della sua mente, ed è stata. Come fai ad andare avanti, a continuare a lavorare? Come ...R., un'peruviana che da trent'anni pratica interruzioni di gravidanza nelle Ande, mi ha raccontato il caso di una bambina di dodici annidal padre. La madre, una donna povera, l'...Il Santuario deve l’origine ad un piccolo affresco, posto sul muro esterno della casa dei nobili veneziani Venier-Mocenigo. L’immagine, venerata da secoli per le facoltà miracolose, raffigura la Vergi ...L'Ente pubblico egiziano delle fatwa (Dar Iftaa) ha emanato un editto che rende "peccato" il ricorso alle mutilazioni genitali femminili (Mgf). "Non fanno parte della tradizione islamica, ma è un feno ...