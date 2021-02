Incidente Paola Turci, la cantante ricorda il suo dramma: “Sono riuscita a rinascere” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Incidente Paola Turci: la cantante ha, in più di un’occasione, raccontato quello che è stato il suo grande dramma. Ecco le sue parole. Paola Turci oggi, dopo tanto tempo, tornerà finalmente sul piccolo schermo. La cantante sarà infatti ospite e protagonista di ‘Lui è peggio di me’, il format tutto nuovo condotto e guidato da Leggi su youmovies (Di giovedì 11 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.: laha, in più di un’occasione, raccontato quello che è stato il suo grande. Ecco le sue parole.oggi, dopo tanto tempo, tornerà finalmente sul piccolo schermo. Lasarà infatti ospite e protagonista di ‘Lui è peggio di me’, il format tutto nuovo condotto e guidato da

masia_paola : @SatiriCaZz Tipo quello che si vede se ti 'Salvi' da un brutto incidente!? ???? - paola_sammarini : RT @Animalistiitaly: Ci lasciano, a causa di un terribile incidente, Elisabetta, Federico e il #cane Charlie. Loro erano staffettisti, affr… - paola_sammarini : RT @massimo4951: Allora dai cani che sono sopravvissuto ieri all'incidente di Betty uno stanotte è morto improvvisamente per favore agli ad… - paola_sammarini : RT @Teso4zampe: Charlie è volato in cielo nell'incidente dell'autostrada Pesaro-Cattolica - - paola_sammarini : RT @Teso4zampe: Incidente autostrada, Smilla e Simba trovati e messi in salvo - -