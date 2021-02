Inchiesta mascherine, i legali di Benotti chiedono che sia ascoltato Arcuri (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo la difesa fu il Commissario per l’emergenza Covid 19 a chiedere al presidente del consorzio Optel di trovare fornitori per fronteggiare il bisogno impellente Leggi su lastampa (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo la difesa fu il Commissario per l’emergenza Covid 19 a chiedere al presidente del consorzio Optel di trovare fornitori per fronteggiare il bisogno impellente

Indagine mascherine: scattato ritiro dispositivi in Fvg

Lo riporta il sito TriestePrima precisando che lo stock giunto in regione ammontava a 60mila mascherine, come confermato dalle stesse autorità sanitarie. Dopo l'avvio di una inchiesta giudiziaria ...

Secondo la difesa fu il Commissario per l'emergenza Covid 19 a chiedere al presidente del consorzio Optel di trovare fornitori per fronteggiare il bisogno . - -

Le autorità sanitarie del Fvg hanno ritirato "in via prudenziale" le mascherine in giacenza che fanno parte della fornitura di dispositivi individuali oggetto di un procedimento della magistratura su ...

