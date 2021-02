zazoomblog : Incendio divampa in casa terrore nel centro del paese. Vigili del fuoco e carabinieri sul posto - #Incendio… - RossellaSantac : Buonanotte, Good night, Iyi geceler. ?Sogni d'oro ? ?Sii il silenzio e l'impeto di un incendio che divampa ?… - rep_napoli : Incendio ad Anacapri: rogo divampa in una struttura disabitata [aggiornamento delle 21:57] - rep_napoli : Incendio ad Ancapri: rogo divampa in una struttura disabitata [aggiornamento delle 21:26] -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio divampa

LeccePrima

I vigili del fuoco hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme, spegnere completamente l'e fare una prima stima dei danni. La bonifica del rogo, infatti, è proseguita per alcune ore e l'...NOVOLI - Ancora un'autovettura incendiata nel Salento e, questa volta, in fiamme è finita quella di un comandante di polizia locale. È successo a Novoli, intorno alle 2,30 della notte appena trascorsa.L'intervento dei Vigili del fuoco a Loreto Intorno alle 11.30 di oggi (11 febbraio) è scoppiato un incendio in un appartamento in località Villa Musone a Loreto. La Squadra dei Vigili del fuoco di Osi ...È successo a Novoli, intorno alle 2,30.Sul posto vigili del fuoco per spegnere le fiamme e carabinieri per gli accertamenti. Non trovate tracce di dolo ...