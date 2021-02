In ufficio la pausa pranzo si fa alla scrivania: è la nuova misura anti Covid della Francia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Ministero del Lavoro francese fa cadere il divieto per le aziende di consentire ai dipendenti il pranzo alla scrivania. Ma le conseguenze psicologiche possono essere serie Le abitudini alimentari e sociali dei lavoratori francesi sono a rischio. Quali ripercussioni a livello psicologico? Leggi su it.mashable (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Ministero del Lavoro francese fa cadere il divieto per le aziende di consentire ai dipendenti il. Ma le conseguenze psicologiche possono essere serie Le abitudini alimentari e sociali dei lavoratori francesi sono a rischio. Quali ripercussioni a livello psicologico?

alecosimetti : @Ninamimi85 Oltretutto, la colazione in un bar affollato è l'equivalente di una sveltina. Stessa cosa il pranzo.… - MashableItalia : In ufficio la pausa pranzo si fa alla scrivania: è la nuova misura anti Covid della Francia - bioccolo : RT @putipo: @irmadaria @bioccolo @repubblica @Corriere > orari più ampi in cui scegliere di farla. Non devo fare le corse per entrare in uf… - putipo : @irmadaria @bioccolo @repubblica @Corriere > orari più ampi in cui scegliere di farla. Non devo fare le corse per e… - MattioliMax : @Phastidio @SkyTG24 @MariangelaPira @Lorenzo_Borga_ Ho messo in pausa l’ufficio per ascoltarti ?????? -