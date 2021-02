cinemaniaco_fb : ?????????????? In Treatment 4: Uzo Aduba nella prima foto degli episodi in arrivo a maggio - DrApocalypse : #InTreatment 4': Uzo Aduba protagonista della nuova stagione USA - prima foto - badtasteit : #InTreatment: #HBO annuncia che la quarta stagione con star #UzoAduba debutterà a maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Treatment Uzo

BadTaste.it TV

andare in terapia! L'attore si è aggiunto al cast del revival di Inin arrivo prossimamente su HBO , con protagonistaAduba nel ruolo della terapista al centro della storia. La trama ...La star di Altered Carbon e The Suicide Squad sarà l'ex della protagonista Brooke Taylor, interpretata daAduba, nella serie HBO InJoel KinnamanUzo Aduba sarà la protagonista di In Treatment 4, in arrivo a maggio sugli schermi americani, di cui è stata diffusa la prima foto ufficiale. In Treatment 4 arriverà sugli schermi di HBO nel mese di m ...La quarta stagione della serie In Treatment, con star l'attrice Uzo Aduba, arriverà sugli schermi di HBO nel mese di maggio ...