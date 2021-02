Imbecille La Sciarelli vede queste immagini e perde la pazienza Studio ammutolito | cosa mandano in onda

infoitcultura : Federica Sciarelli amareggiata a Chi l’ha visto: “Chi ride è imbecille” -

Ultime Notizie dalla rete : Imbecille Sciarelli

Lanostratv

E anche in questo caso lanon esita a dire come la pensa: 'non hanno nulla da ridere, chi ride è proprio un'. Quanto agli ascolti di martedì sera il pieno lo ha fatto il derby d'...Chi l'ha visto? Federicaamareggiata in diretta: 'Chi ride per queste cose è un' C'è molta preoccupazione per Marco, il ragazzo scomparso da Foggia il 22 gennaio scorso, del quale in rete sono stati ...A "Chi l'ha visto?" si occupano di un caso doloroso, la scomparsa a Foggia di un giovane di 29 anni, Marco Ferrazzano, di cui non si hanno più notizie dal 22 gennaio, che, si teme, abbia fatto una bru ...Chi l'ha visto? Federica Sciarelli amareggiata in diretta: "Chi ride per queste cose è un imbecille" C'è molta preoccupazione per Marco, il ragazzo ...