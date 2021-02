Ilenia Fabbri | indagato per concorso in omicidio l’ex marito Perquisita casa e officina di lavoro

(Di giovedì 11 febbraio 2021) C’è una prima svolta nell’indagine sulla morte di, la 46enne trovata sgozzata ina Faenza. A Claudio Nanni, exdella vittima è stato notificato un avviso di garanzia per l’ipotesi di reato dipluriaggravato incon persona ignota. Gli investigatori hanno perquisito lae l’dell’uomo. Intanto è stato stilato un identikit del presunto assassino: molto alto, robusto e vestito di scuro. La descrizione, come riportato da alcuni quotidiani, è stata fornita dall’amica della figlia che quella notte si trovava nell’appartamento e che alle 6.06, temendo l’intrusione di un ladro, ha lanciato l’allarme chiamando l’amica uscita da poco per andare assieme al padre, ed exdella vittima, ...

