Ilenia Fabbri | indagato l’ex marito | la terribile ipotesi degli inquirenti

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sull’omicidio diprosegue l’attività di inchiesta da parte delle forze dell’ordine. Sembrerebbe coinvolto il suo exe non solo. Continua il mistero legato ad. La donna trovata morta a Faenza, in provincia di Ravenna, aveva 46 anni ed al momento del delitto pare fosse presente in casa solamente un’amica della L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Ilenia Fabbri

Claudio Nanni, l'ex marito di, la 46enne trovata sgozzata sabato scorso nella sua abitazione di Faenza (Ravenna), è indagato per omicidio pluriaggravato in concorso con persona ignota. All'uomo è stato notificato un ...A 'Storie Italiane' di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, si è tornati a parlare dell' omicidio di, la donna uccisa nei giorni scorsi presso la propria abitazione a Faenza. In questo momento è in corso una perquisizione da parte della polizia scientifica (almeno 3 - 4 uomini) negli ...(Adnkronos) - Claudio Nanni, l'ex marito di Ilenia Fabbri, la 46enne trovata sgozzata nella sua abitazione di Faenza, nel Ravennate, ha ricevuto un avviso di garanzia per l'ipotesi di reato di ...Arriva la svolta nel delitto della 46enne di Faenza, uccisa nella sua abitazione in via Corbara, lo scorso sabato mattina.