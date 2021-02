‘Il vento in faccia’ | biografia di Sebino Nela | storia di uomo comune

Leggi su dire

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – A cuore aperto. Per raccontarsi e raccontare come anche l’Incredibile Hulk‘ possa soffrire, ammalarsi, cadere ma pure rialzarsi. Perché se per quasi venti anni sui campi di calcio in Italia e in Europa riesci a farti valere, poi nella vita di tutti i giorni ci si alza la mattina presto per andare a lavorare con i problemi che tutti hanno. È proprio questo che ha convinto Sebastiano Nela, Sebino per tutti, per i tifosi della Roma soprattutto, a raccontarsi e a raccontare in un’autobiografia l’uomo stretto sotto quella maglietta e quei calzoncini con cui ha sfrecciato per anni sulle fasce, prima destra e poi sinistra, di tantissimi rettangoli verdi. Scritta con il giornalista Giancarlo Dotto, edita da Piemme, ‘Il vento in faccia‘ racconta il viaggio tra vittorie e sconfitte, gli applausi dello stadio, l’abbraccio dei tifosi e gli amori sfortunati, l’impeto e le debolezze, la salute prorompente e la malattia spaventosa, la gioia e le lacrime e pure la partita più difficile della sua vita: “Contro il cancro al colon, un nemico sconosciuto“.