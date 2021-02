Il suo sorriso sarà ricordato per sempre: Maria lascia i suoi alunni a 44 anni (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mancherà ai suoi alunni per la disponibilità, la professionalità e quel sorriso che non smetteva mai di splendere. Scuola banchi (Facebook)Il covid è stata più forte di tutto, e l’ha strappata via all’affetto dei suoi cari e dei suoi bambini, che ogni giorno seguiva i suoi bambini con impegno e dedizione, e quel sorriso indimenticabile che non smetteva mai di splendere. Maria Lobefaro, aveva 44 anni ed era insegnante di sostegno presso una scuola priMaria di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Non c’è stato scampo per lei, il covid si è portata via la sua vita, strappandola all’affetto della sua famiglia e di tutti quelli che le volevano bene. Pochi giorni fa, Fabrizio Baldassarre, sindaco di ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mancherà aiper la disponibilità, la professionalità e quelche non smetteva mai di splendere. Scuola banchi (Facebook)Il covid è stata più forte di tutto, e l’ha strappata via all’affetto deicari e deibambini, che ogni giorno seguiva ibambini con impegno e dedizione, e quelindimenticabile che non smetteva mai di splendere.Lobefaro, aveva 44ed era insegnante di sostegno presso una scuola pridi Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Non c’è stato scampo per lei, il covid si è portata via la sua vita, strappandola all’affetto della sua famiglia e di tutti quelli che le volevano bene. Pochi giorni fa, Fabrizio Baldassarre, sindaco di ...

pottermyall_ : IL SUO SORRISO?? - isa_34 : @flvspd @giuliast4bile Manca il suo sorriso ?? - brontosara : @yurieem @BTS_twt ahhhhh hai catturato così bene il suo sorriso ?? - elisa_moretti04 : RT @italianzquad1: WE LOVE YOU ZAYN Rt se ami il suo sorriso e vorresti sempre vederlo così felice - ___C_h_i_a_r_a : WE LOVE YOU ZAYN in tendenza adorooo Continuate a stremmare Tightrope??? Ed ecco il suo sorriso per migliorarvi la g… -