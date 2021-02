Il royal look del giorno. Charlene di Monaco, rasata con la giacca da rugby! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il royal look di gennaio 2021 guarda le foto Charlene di Monaco, 43 anni, non finisce mai di stupire con i suoi look che nel giro di un anno sono passati da uno stile bon ton a uno stile rock-punk. Allo Yacht club di Monaco, per la presentazione dei nuovi blazer della federazione di rugby monegasca, si è presentata direttamente con la divisa maschile della squadra Monaco Rugby. La ragione è semplice: il colore, vinaccia quest’anno, e il taglio sono stati scelti personalmente da lei. A fare da contraltare ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ildi gennaio 2021 guarda le fotodi, 43 anni, non finisce mai di stupire con i suoiche nel giro di un anno sono passati da uno stile bon ton a uno stile rock-punk. Allo Yacht club di, per la presentazione dei nuovi blazer della federazione di rugby monegasca, si è presentata direttamente con la divisa maschile della squadraRugby. La ragione è semplice: il colore, vinaccia quest’anno, e il taglio sono stati scelti personalmente da lei. A fare da contraltare ...

