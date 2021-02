Il prete negazionista e senza mascherina contagia altre 24 persone | tra cui suore di clausura e un anziano vescovo

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Coronavirus , è polemica per il comportamento di un sacerdoteche, negli scorsi mesi, era stato più volte criticato per aver rifiutato di indossare laanche durante la messa. ...

Leggi anche > Ilche rifiuta la mascherina Il sacerdote è don Francisco Noguera Martinez , un parroco di Orihuela (Alicante), in Spagna . Il religioso, 64 anni, sin dall'inizio ...Il Giorno del Ricordo si celebra in clandestinità a causa dell'eredità culturale edel Pci. La Bussola incontra il papà di Marco Martinolli, cattolico morto in odore di ...essere un...Coronavirus, è polemica per il comportamento di un sacerdote negazionista che, negli scorsi mesi, era stato più volte criticato per aver rifiutato di indossare la mascherina ...Il parroco di campagna è stato accusato ingiustamente di avere contagiato altre persone in maniera irresponsabile.