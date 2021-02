Il popolo dei Cinque Stelle ha scelto: il 59% dei votanti su Rousseau dice sì al governo Draghi (Di giovedì 11 febbraio 2021) Rousseau ha deciso: la base del Movimento 5 Stelle vota per il sì al governo di Mario Draghi. Le percentuali della preferenza sono state del 59,3% per il sì e del 40,7% per il no. Sono state oltre 40.000 le preferenze raccolte nelle prime 3 ore del voto sulla piattaforma Rousseau sul sostegno del Movimento 5 Stelle al governo Draghi, record di preferenze nel periodo dell’esecutivo M5s-Pd-Iv-Leu. Il voto, inizialmente sospeso, è stato annunciato ieri sera ed è durato fino alle 18 di oggi. «La democrazia del Movimento passa per il voto degli iscritti, che è vincolante», ha dichiarato Vito Crimi. Dopo la comunicazione del voto da parte del notaio, Davide Casaleggio non ha risposto alle domande dei giornalisti. I numeri In totale, gli iscritti che ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021)ha deciso: la base del Movimento 5vota per il sì aldi Mario. Le percentuali della preferenza sono state del 59,3% per il sì e del 40,7% per il no. Sono state oltre 40.000 le preferenze raccolte nelle prime 3 ore del voto sulla piattaformasul sostegno del Movimento 5al, record di preferenze nel periodo dell’esecutivo M5s-Pd-Iv-Leu. Il voto, inizialmente sospeso, è stato annunciato ieri sera ed è durato fino alle 18 di oggi. «La democrazia del Movimento passa per il voto degli iscritti, che è vincolante», ha dichiarato Vito Crimi. Dopo la comunicazione del voto da parte del notaio, Davide Casaleggio non ha risposto alle domande dei giornalisti. I numeri In totale, gli iscritti che ...

zaiapresidente : ?? Ricordiamo oggi le vittime dei tragici eccidi che si verificarono dopo l'Armistizio e nel dopoguerra lungo il co… - La7tv : #dimartedi Marta Collot (Potere al Popolo): 'Mario Draghi è stato santificato in modo imbarazzante da tutti i media… - italo_galiziano : @Agenzia_Ansa Quindi il popolo dei M5S sta con i banchieri! - orinoco54 : Se non fosse per colpa dei fdp yanquee, in Venezuela il popolo vibrebbe in maniera decente... - rivluc : Non dite a Travaglio che il popolo dei 5 stelle ha detto sì ad un governo col pregiudicato. -

Ultime Notizie dalla rete : popolo dei Commercio e sicurezza urbana, il consuntivo 2020 dell'assessore Torresi

... visitatori rispettosi delle nuove stringenti direttive, così come il mercatino del giovedì in piazza del Popolo, il mercatino dei bambini sia in piazza che a Lido, il mercatino delle calzature, il ...

Conoscere la storia per non alimentare una falsa memoria condivisa

... italianizzazione dei toponimi, dei cognomi, proibizione dell'uso della lingua slovena in pubblico, ... scelse quella dell'assimilazione forzata e brutale basata sull'annientamento del popolo slavo. ...

Il popolo dei 'grillini' aspetta il verbo... di Draghi stavolta - DIRE.it Dire Le cerimonie della fine dell’inverno: il Carnevale

Tra le cerimonie definite “cicliche”, ci sono quelle “della fine dell’inverno o di Carnevale-Quaresima”. Dopo la Candelora, di cui ci siamo già occupati, fermiamo ora la nostra attenzione sul Carneval ...

Sanremo: De Angelis, festival inedito per ripartenza

BOLOGNA, 11 FEB - "Questa edizione di Sanremo per me significa una sorta di ripartenza. Spero che sia una manifestazione che dia una spinta propulsiva per ricominciare a fare musica, anche quest'anno ...

... visitatori rispettosi delle nuove stringenti direttive, così come il mercatino del giovedì in piazza del, il mercatinobambini sia in piazza che a Lido, il mercatino delle calzature, il ...... italianizzazionetoponimi,cognomi, proibizione dell'uso della lingua slovena in pubblico, ... scelse quella dell'assimilazione forzata e brutale basata sull'annientamento delslavo. ...Tra le cerimonie definite “cicliche”, ci sono quelle “della fine dell’inverno o di Carnevale-Quaresima”. Dopo la Candelora, di cui ci siamo già occupati, fermiamo ora la nostra attenzione sul Carneval ...BOLOGNA, 11 FEB - "Questa edizione di Sanremo per me significa una sorta di ripartenza. Spero che sia una manifestazione che dia una spinta propulsiva per ricominciare a fare musica, anche quest'anno ...