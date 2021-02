Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: nuovi personaggi da marzo! (Anteprima Tv Soap) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella lunga serialità, si sa, il cast è sempre piuttosto “fluido” e infatti, in Italia come nel resto del mondo, i personaggi presenti in una Soap o in una fiction lunga tendono annata dopo annata a cambiare parzialmente. Di tutto ciò i telespettatori de Il paradiso delle signore si sono particolarmente accorti in questa terza stagione daily, che finora è stata caratterizzata da diverse new entry e da alcuni addii in corso d’opera (o magari “arrivederci”, chi può dirlo). Nel momento in cui scriviamo, abbiamo assistito da pochi giorni all’uscita di scena degli amatissimi Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano, QUI la nostra intervista), mentre nel recente passato ci hanno salutato tra gli altri Riccardo (Enrico Oetiker) e Roberta (Federica De Benedittis). I volti del ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nella lunga serialità, si sa, il cast è sempre piuttosto “fluido” e infatti, in Italia come nel resto del mondo, ipresenti in unao in una fiction lunga tendono annata dopo annata a cambiare parzialmente. Di tutto ciò i telespettatori de Ilsi sono particolarmente accorti in questa terza stagione daily, che finora è stata caratterizzata da diverse new entry e da alcuni addii in corso d’opera (o magari “arrivederci”, chi può dirlo). Nel momento in cui scriviamo, abbiamo assistito da pochi giorni all’uscita di scena degli amatissimi Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano, QUI la nostra intervista), mentre nel recente passato ci hanno salutato tra gli altri Riccardo (Enrico Oetiker) e Roberta (Federica De Benedittis). I volti del ...

