Il paradiso delle signore 5 anticipazioni | MARTA tra mezze verità e telefonate strane Cosa succede?

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Dopo diverse uscite di scena che hanno caratterizzato Ilnegli ultimi mesi, finalmente c’è anche qualcuno che ritorna: da lunedì 15 febbraio avremo di nuovo tra noi in pianta stabile il personaggio diGuarnieri (Gloria Radulescu), dopo la lunga parentesi vissuta negli Stati Uniti. Proprio l’assenza diha favorito una concatenazione di eventi che, probabilmente, non si sarebbe verificata se lei fosse rimasta a Milano: come tutti sapete, nelle vicende delsi è inserito il parentado di Vittorio (Alessandro Tersigni) e col tempo abbiamo appreso che tra il dottor Conti e la cognata Beatrice (Caterina Bertone) c’era stato un notevole coinvolgimento sentimentale quando entrambi erano giovanissimi. E si sa che una miccia di questo tipo si riaccende ...

Anticipazioni e trame de Il paradiso delle signore e Un posto al sole di oggi, 11 febbraio 2021:Adelaide non crede ai suoi occhi, Federico ha un ...Dopo diverse uscite di scena che hanno caratterizzato Il paradiso delle signore negli ultimi mesi, finalmente c'è anche qualcuno che ritorna: da lunedì 15 febbraio avremo di nuovo tra noi in pianta st ...