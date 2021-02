Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 12 febbraio 2021: Gabriella ha deciso chi sposare (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Paradiso delle signore 5 torna domani, venerdì 12 febbraio 2021, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata e le anticipazioni sono pronte a svelare chi sposerà Gabriella. Il Paradiso delle signore 5 torna su Rai1 venerdì 12 febbraio 2021 con una nuova puntata in onda alle 15:55. Le anticipazioni ci informano che è giunto il momento della scelta cruciale per Gabriella. E' il giorno prima del matrimonio e, dopo tanti dubbi, Gabriella ha finalmente deciso a chi apparterrà il suo cuore tra Salvatore e Cosimo... Fra le Veneri si respira l'aria del San Valentino imminente ma Stefania è un po' pentita di voler "usare" ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il5 torna domani, venerdì 12, alle 15:55 su Rai1 con una nuova puntata e lesono pronte a svelare chi sposerà. Il5 torna su Rai1 venerdì 12con una nuova puntata in onda alle 15:55. Leci informano che è giunto il momento della scelta cruciale per. E' il giorno prima del matrimonio e, dopo tanti dubbi,ha finalmentea chi apparterrà il suo cuore tra Salvatore e Cosimo... Fra le Veneri si respira l'aria del San Valentino imminente ma Stefania è un po' pentita di voler "usare" ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Paradiso delle signore 5, anticipazioni 12 febbraio 2021: Gabriella ha deciso chi sposare… - Gigliogiovanni5 : RT @RadioMDN: J-TACTICS-La classe operaia va in paradiso (S03 E18) Stasera #JTactics è live per parlare di #JuveRoma, delle tante polemich… - filo_78 : RT @RadioMDN: J-TACTICS-La classe operaia va in paradiso (S03 E18) Stasera #JTactics è live per parlare di #JuveRoma, delle tante polemich… - arcoll86 : RT @RadioMDN: J-TACTICS-La classe operaia va in paradiso (S03 E18) Stasera #JTactics è live per parlare di #JuveRoma, delle tante polemich… - kermit290179 : RT @RadioMDN: J-TACTICS-La classe operaia va in paradiso (S03 E18) Stasera #JTactics è live per parlare di #JuveRoma, delle tante polemich… -