Il nostro referendum - La Fiat Nuova 500 è La Novità dellAnno 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Novità dell'Anno 2021 è la Fiat Nuova 500, che diventa così la prima auto elettrica vincitrice del referendum di Quattroruote, assegnato dal 2000. Con il 17,2% dei voti dei nostri lettori, si posiziona in cima a un podio tutto elettrificato, in cui si trovano anche la Toyota Yaris (7,8%), celebre per la sua motorizzazione ibrida, e la Volkswagen ID.3 (7,5%), un'altra vettura a batterie. La piccola Fiat elettrica, lo ricordiamo, è anche una delle sette finaliste per l'assegnazione del titolo di Auto dell'Anno 2021. Tante Ev. Il premio è il risultato di una votazione online che ha coinvolto i nostri lettori tra ottobre e dicembre. I votanti hanno potuto indicare il loro modello preferito tra 16 vetture ritenute le più interessanti dalla redazione sotto il profilo ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ladell'Annoè la500, che diventa così la prima auto elettrica vincitrice deldi Quattroruote, assegnato dal 2000. Con il 17,2% dei voti dei nostri lettori, si posiziona in cima a un podio tutto elettrificato, in cui si trovano anche la Toyota Yaris (7,8%), celebre per la sua motorizzazione ibrida, e la Volkswagen ID.3 (7,5%), un'altra vettura a batterie. La piccolaelettrica, lo ricordiamo, è anche una delle sette finaliste per l'assegnazione del titolo di Auto dell'Anno. Tante Ev. Il premio è il risultato di una votazione online che ha coinvolto i nostri lettori tra ottobre e dicembre. I votanti hanno potuto indicare il loro modello preferito tra 16 vetture ritenute le più interessanti dalla redazione sotto il profilo ...

