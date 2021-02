Il Movimento 5 Stelle dice sì al Governo Draghi: il 59,3% favorevole, oltre 74mila i votanti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul Governo Draghi: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Intanto, Mario Draghi... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono stati 74.537 iM5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente, pari a 44.177 voti. Intanto, Mario...

