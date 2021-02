Il Mondiale per Club verso un nuovo format. Infantino: “Non più un solo club per confederazione” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha dichiarato da Doha che vorrebbe ampliare le partecipanti al Mondiale per club, per stimolare la competizione internazionale tra i club. “Ci stiamo concentrando sulla competizione globale nella Coppa del Mondo per club, ad esempio, per avere non solo un club per ogni confederazione, ma più partecipazione, perché dobbiamo stimolare il calcio dei club in tutto il mondo”, queste le parole pronunciate dal numero 1 della FIFA e rilanciate da France Football. Foto: twitter Fifa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il presidente della FIFA, Gianniha dichiarato da Doha che vorrebbe ampliare le partecipanti alper, per stimolare la competizione internazionale tra i. “Ci stiamo concentrando sulla competizione globale nella Coppa del Mondo per, ad esempio, per avere nonunper ogni, ma più partecipazione, perché dobbiamo stimolare il calcio deiin tutto il mondo”, queste le parole pronunciate dal numero 1 della FIFA e rilanciate da France Football. Foto: twitter Fifa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

