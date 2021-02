Il Molise anticipa l’Argentina | coniata moneta con Maradona

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lacon l’immagine diè già realtà. Ma, al contrario di quanto si possa pensare, non in Argentina, dove ancora si sta discutendo la possibilità di stampare la banconota da 1.000 pesos in onore della leggenda albiceleste. Diventerà infatti realtà in, dove Enrico Fratangelo, sindaco di Castellino del Biferno (provincia di Campobasso) L'articolo

Mentre in Argentina si discute sulla proposta di legge della senatrice Norma Durango di stampare la banconota da mille pesos con l'immagine di Diego Armando Maradona e dei francobolli, in Molise questo è già realtà. Il sindaco di Castellino del Biferno (Campobasso) Enrico Fratangelo ha coniato i ducati dedicati non solo al "Pibe de Oro", ma anche alle vittorie nei mondiali e dello scudetto con il Napoli.