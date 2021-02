Il ministero della Transizione ecologica non sia solo una bella cornice vuota (Di giovedì 11 febbraio 2021) La notizia del nuovo ministero della Transizione ecologica è stata vissuta come una ventata di speranza in un Paese che sembrava ormai destinato a subire gli effetti del cambiamento climatico in modo passivo. Sicuramente si tratta di una novità importante che ci rincuora, e non possiamo nascondere tutta la nostra soddisfazione: tuttavia è necessario riempire di contenuti tecnici e scientifici questo concetto, che altrimenti rischierebbe di rimanere una cornice vuota, e, quindi, un’occasione sprecata. In questo, dovrebbe essere inutile ribadirlo, la scienza rappresenta la vera padrona: è di fondamentale importanza controllare severamente le credenziali scientifiche di chi verrà chiamato ad operare in questo ministero. Le buone intenzioni non bastano. Biodiversità ed ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) La notizia del nuovoè stata vissuta come una ventata di speranza in un Paese che sembrava ormai destinato a subire gli effetti del cambiamento climatico in modo passivo. Sicuramente si tratta di una novità importante che ci rincuora, e non possiamo nascondere tutta la nostra soddisfazione: tuttavia è necessario riempire di contenuti tecnici e scientifici questo concetto, che altrimenti rischierebbe di rimanere una, e, quindi, un’occasione sprecata. In questo, dovrebbe essere inutile ribadirlo, la scienza rappresenta la vera padrona: è di fondamentale importanza controllare severamente le credenziali scientifiche di chi verrà chiamato ad operare in questo. Le buone intenzioni non bastano. Biodiversità ed ...

