Il ministero della Transizione ecologica? Lo propose il Wwf nel 2018

(Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA – Il ministero della Transizione ecologica? Beppe Grillo ne ha fatto il punto chiave dell’eventuale partecipazione e sostegno del M5S al nascente – se sarà – governo guidato da Mario Draghi, condizione necessaria per fare bere l’amaro calice agli agitati sostenitori del movimento, poco inclini a trovarsi in maggioranza con Berlusconi e Salvini. Ma l’idea fu lanciata già in occasione delle politiche del 2018 dal Wwf, che ne fece oggetto di una petizione e trovò pressoché tutti i partiti d’accordo: Forza Italia, Insieme, Lega, Liberi e Uguali, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico.

In Francia il ministero dell'Ecologia è stato ribattezzato della Transizione ecologica nel 2020. Ha il compito di attuare le politiche del governo in materia di sviluppo sostenibile. ROMA (11 febbraio 2021) - "Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti?" I militanti chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau dalle 10 alle 18. L'annuncio del dicastero per la transizione ecologica era quanto richiesto dai pentastellati per andare avanti