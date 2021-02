Il look del giorno, con il trench pastello (Di giovedì 11 febbraio 2021) Di misura ampia e linea fluttuante, il trench della primavera 2021 si declina nella delicata tonalità azzurro pastello come quello della sfilata di Hermès. Il trench pastello nella sfilata primavera estate 2021 di Hermès. Il trench pastello, come si porta Il nuovo minimalismo si tinge di elementi classici in materiali innovativi, ma soprattutto di sfumature eteree e delicate. Con le ampie campiture in tonalità pastello che ravvivano i pezzi chiave del guardaroba leggero, come il trench azzurro cielo visto nella passerella primavera estate 2021 di Hermès (le altre tonalità di tendenza il rosa tenue e il giallo chiaro). Un capospalla dalla struttura unisex con la chiusura a zip e le maniche over e un dettaglio cruciale: il movimento fluttuante reso ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) Di misura ampia e linea fluttuante, ildella primavera 2021 si declina nella delicata tonalità azzurrocome quello della sfilata di Hermès. Ilnella sfilata primavera estate 2021 di Hermès. Il, come si porta Il nuovo minimalismo si tinge di elementi classici in materiali innovativi, ma soprattutto di sfumature eteree e delicate. Con le ampie campiture in tonalitàche ravvivano i pezzi chiave del guardaroba leggero, come ilazzurro cielo visto nella passerella primavera estate 2021 di Hermès (le altre tonalità di tendenza il rosa tenue e il giallo chiaro). Un capospalla dalla struttura unisex con la chiusura a zip e le maniche over e un dettaglio cruciale: il movimento fluttuante reso ...

