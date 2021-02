Il like di Microsoft a Pinterest: tentato l'acquisto del social delle foto (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo il Financial Times il colosso di Redmond avrebbe provato ad acquisire la società, che oggi a Wall Street vale quasi 51 miliardi di dollari. Per la società co-fondata da Bill Gates, sarebbe l'ultima di una lunga serie di grandi acquisizioni, da Skype a Zenimax Leggi su repubblica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Secondo il Financial Times il colosso di Redmond avrebbe provato ad acquisire la società, che oggi a Wall Street vale quasi 51 miliardi di dollari. Per la società co-fondata da Bill Gates, sarebbe l'ultima di una lunga serie di grandi acquisizioni, da Skype a Zenimax

... poiché " a seguito di questa fusione, Vault cesserà di esistere e ZeniMax sopravviverà, in quanto consociata interamente controllata da Microsoft ". For those who would like to review the document ...

Alcuni sono esclusive targate Microsoft, altri titoli tripla A e altri ancora giochi indie che ... Vedi anche 9.4 Recensioni Videogiochi · 27 Novembre 2020 Yakuza Like A Dragon - Recensione Il ...

Microsoft ha annunciato l'intenzione di acquisire ZeniMax, società madre di Bethesda, lo scorso settembre. Attualmente, il colosso di Redmond è ancora in procinto di ottenere il permesso di concludere ...

Dopo aver sviscerato ciascuno dei tre episodi singolarmente su PS4, analizziamo questo nuovo rilascio della raccolta sulla console di casa Microsoft, nella fattispecie sulla nuova Xbox Series X che ...

