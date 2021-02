Il Lazio impara da Israele | ecco le strategie anti-spreco del vaccino contro il Covid

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un’idea che avremmo dovuto prendere in considerazione fin dalle prime vaccinazioni, all’inizio di gennaio. Per evitare che le dosi residue delle fiale di vaccino, destinate a essere buttate fra i rifiuti speciali, finissero a chi non ne aveva diritto pur di non sprecarle: amici, parenti e furbetti assortiti che hanno fra l’altro messo in difficoltà le autorità per i richiami. Il Lazio guarda al modello Israele, almeno come ispirazione, e schiera i «panchinari» del vaccino per non sprecare neanche una dose.