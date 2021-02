Il gran dibattito sugli aiuti anti Covid e il dubbio che spendere troppo non faccia bene (Di giovedì 11 febbraio 2021) È la seconda volta che Joe Biden entra alla Casa Bianca durante una crisi economica, e quella in corso è la seconda crisi economica degli ultimi vent’anni. Quelli gentili direbbero che ci vuole talento, gli altri che ci vuole sfiga. Il 14 gennaio il 46esimo presidente degli Stati Uniti ha presentato la sua strategia per affrontare la recessione causata dal Covid, un maxi-pacchetto di aiuti immediati per 1.900 miliardi di dollari. Il piano Biden vale circa il 9% del Pil pre-crisi e quasi il doppio del pacchetto di spesa di Barack Obama nel 2009. L’iniezione seguirebbe i 900 miliardi di dollari già approvati lo scorso dicembre e un piano da 3.000 miliardi varato all’inizio della pandemia. La prospettiva di un bazooka di spesa ha dato slancio ai tassi di interesse sui Treasury, i buoni del tesoro americani, tanto che lunedì il rendimento dei titoli di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 11 febbraio 2021) È la seconda volta che Joe Biden entra alla Casa Bianca durante una crisi economica, e quella in corso è la seconda crisi economica degli ultimi vent’anni. Quelli gentili direbbero che ci vuole talento, gli altri che ci vuole sfiga. Il 14 gennaio il 46esimo presidente degli Stati Uniti ha presentato la sua strategia per affrontare la recessione causata dal, un maxi-pacchetto diimmediati per 1.900 miliardi di dollari. Il piano Biden vale circa il 9% del Pil pre-crisi e quasi il doppio del pacchetto di spesa di Barack Obama nel 2009. L’iniezione seguirebbe i 900 miliardi di dollari già approvati lo scorso dicembre e un piano da 3.000 miliardi varato all’inizio della pandemia. La prospettiva di un bazooka di spesa ha dato slancio ai tassi di interesse sui Treasury, i buoni del tesoro americani, tanto che lunedì il rendimento dei titoli di ...

