Il governo di unità nazionale sarebbe una ‘eccezione’? Semmai è il contrario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) In questi giorni Mario Draghi è stato incoronato salvatore della patria e molti accorrono ad ingrossare le file dei cortigiani. La forza magnetica del banchiere è così potente da far sì che anche chi non voterà a favore del nuovonon lo farà contro Draghi, ma perché vi sono nella nuova maggioranza partiti dello schieramento avverso. Chi non entra nella maggioranza perché c’è Salvini, chi perché c’è Grillo: ma nessuno sta fuori perché è contro Draghi. Uno spettacolo simile si registrò di fronte alMonti. In quella fase infatti, tutti assieme appassionatamente – dalla Meloni, alla Lega, al Pd – stravolsero la Costituzione inserendovi la norma sul pareggio di bilancio, così come l’ineffabile Meloni non ebbe dubbi nel convergere con il Pd per votare la distruzione del sistema pensionistico pubblico attuato dalla Fornero. Tutti pensano che ...