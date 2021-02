Il giorno prima del Covid-19, un anno fa. Poi il virus ha inghiottito il nostro mondo (Di giovedì 11 febbraio 2021) C’erano le sfilate a Milano. I turisti a Ivrea. Parasite fresco di Oscar. Il no all’arresto di Carola Rackete. La notizia dall’ospedale di Codogno sul primo contagiato trapelò solo a tarda sera. Dopo, niente sarebbe stato più lo stesso Leggi su espresso.repubblica (Di giovedì 11 febbraio 2021) C’erano le sfilate a Milano. I turisti a Ivrea. Parasite fresco di Oscar. Il no all’arresto di Carola Rackete. La notizia dall’ospedale di Codogno sul primo contagiato trapelò solo a tarda sera. Dopo, niente sarebbe stato più lo stesso

