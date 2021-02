Il giorno del silente incaricato (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non ascolteranno i nomi dei ministri in diretta dal Quirinale, anche loro come tutti i cittadini, ma quasi. Ieri sera i vertici dei partiti coinvolti nella nuova maggioranza extralarge sapevano ancora pochissimo di quello che il presidente incaricato Mario Draghi ha deciso sulla composizione del suo governo. E che comunicherà oggi quando – ma anche in questo caso si tratta di una ragionevole supposizione e non di una certezza – scioglierà positivamente la riserva. Solo poco prima informerà i partiti … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non ascolteranno i nomi dei ministri in diretta dal Quirinale, anche loro come tutti i cittadini, ma quasi. Ieri sera i vertici dei partiti coinvolti nella nuova maggioranza extralarge sapevano ancora pochissimo di quello che il presidenteMario Draghi ha deciso sulla composizione del suo governo. E che comunicherà oggi quando – ma anche in questo caso si tratta di una ragionevole supposizione e non di una certezza – scioglierà positivamente la riserva. Solo poco prima informerà i partiti … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

