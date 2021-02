Il figlio di Fausto Gresini rivela: “Babbo è sveglio! Da oggi siamo ufficialmente di nuovo in gara” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Fausto Gresini, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dopo essere risultato positivo al Coronavarius sul finire del 2020. Ebbene, secondo quanto riferito da Lorenzo Gresini su Facebook, figlio del due volte campione del mondo della 125cc e attualmente Team Manager nel Motomondiale, c’è ottimismo: “Da oggi siamo ufficialmente di nuovo in gara, Babbo è sveglio! Gli esami sono stabili come anche l’ossigenazione, i reni stanno recuperando, continua ad essere sotto antibiotico e non ha febbre, i polmoni non sono messi bene, ma danno qualche segnale positivo. Ovviamente permane una ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) Arrivano ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di, ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dopo essere risultato positivo al Coronavarius sul finire del 2020. Ebbene, secondo quanto riferito da Lorenzosu Facebook,del due volte campione del mondo della 125cc e attualmente Team Manager nel Motomondiale, c’è ottimismo: “DadiinGli esami sono stabili come anche l’ossigenazione, i reni stanno recuperando, continua ad essere sotto antibiotico e non ha febbre, i polmoni non sono messi bene, ma danno qualche segnale positivo. Ovviamente permane una ...

