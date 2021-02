Il dramma che ha cambiato la Vita di Kasia Smutniak: è successo nel 2010 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con una settimana di ritardo rispetto al previsto debutta su Rai 3 “Lui è peggio di me” il sit show condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini, numerosi gli ospiti del primo appuntamento, da Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Serena Dandini, da Luca e Paolo a Marracash, passando per Paola Turci ed Edoardo Leo fino a Kasia Smutniak che, in trasmissione, parlerà anche del dramma che le ha cambiato la Vita. La crisi di governo e i vari speciali collegati hanno occupato, per diversi giorni, i palinsesti Rai facendo slittare la messa in onda di “Lui è peggio di me”, il sit show condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Il primo appuntamento è per oggi, giovedì 11 febbraio, alle 21 su Rai 3 —>>> Ti potrebbe interessare anche Il vero motivo della lite tra ... Leggi su ck12 (Di giovedì 11 febbraio 2021) Con una settimana di ritardo rispetto al previsto debutta su Rai 3 “Lui è peggio di me” il sit show condotto da Giorgio Panariello e Marco Giallini, numerosi gli ospiti del primo appuntamento, da Antonello Venditti e Francesco De Gregori a Serena Dandini, da Luca e Paolo a Marracash, passando per Paola Turci ed Edoardo Leo fino ache, in trasmissione, parlerà anche delche le hala. La crisi di governo e i vari speciali collegati hanno occupato, per diversi giorni, i palinsesti Rai facendo slittare la messa in onda di “Lui è peggio di me”, il sit show condotto da Marco Giallini e Giorgio Panariello. Il primo appuntamento è per oggi, giovedì 11 febbraio, alle 21 su Rai 3 —>>> Ti potrebbe interessare anche Il vero motivo della lite tra ...

crocerossa : ??'Oggi celebriamo una delle pagine strappate più dolorose della storia del XX secolo che ha coinvolto anche la… - RaiPlay : Nel Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe, una collezione che racconta il dramma attraverso interviste, film… - Tg3web : Anna e Marzia, madri di due giovanissime vittime del cancro, hanno sempre saputo che il loro dramma nasceva dai cam… - Lu_zialadybug : RT @AlessioParodi6: La terribile verità è che nell'Italia di oggi, un 50enne che perde un posto in fabbrica in una grande azienda è un dram… - murielllo : “Quello che c’è in gioco è la dignità di noi stessi. Siamo noi i primi interessati a trasmettere un pianeta abitabi… -