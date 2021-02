“Il diavolo veste Prada”: stasera in TV il film che non passa mai di moda (Di giovedì 11 febbraio 2021) Impeccabile nel suo vestiario firmato, spietata sul posto di lavoro. Miranda Priestly non è semplicemente la direttrice della modaiola rivista Runway, ma lo spirito guida di un mondo che ricerca la perfezione, quello del glamour. I suoi metodi poco garbati non la rendono di certo un personaggio simpatico, ma la sua presenza è essenziale come il capo must della stagione. Questa sera torna l’eccentrico mondo del fashion insieme al “diavolo veste Prada“. Commedia del 2006, il film diretto da David Frankel, è diventato il cult ideale per gli amanti della moda. Tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, la pellicola è stata più volte riproposta dalla televisione. Semplice, ma mai banale, “Il diavolo veste Prada” è stato accolto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Impeccabile nel suo vestiario firmato, spietata sul posto di lavoro. Miranda Priestly non è semplicemente la direttrice dellaiola rivista Runway, ma lo spirito guida di un mondo che ricerca la perfezione, quello del glamour. I suoi metodi poco garbati non la rendono di certo un personaggio simpatico, ma la sua presenza è essenziale come il capo must della stagione. Questa sera torna l’eccentrico mondo del fashion insieme al ““. Commedia del 2006, ildiretto da David Frankel, è diventato il cult ideale per gli amanti della. Tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, la pellicola è stata più volte riproposta dalla televisione. Semplice, ma mai banale, “Il” è stato accolto ...

