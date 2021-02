Il diavolo veste Prada, la moda incontra il cinema: gli abiti più iconici del film (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alzi la mano chi non ha mai visto Il diavolo veste Prada. Se l’hai alzata, allora farai bene a recuperarlo questa sera, perché Canale 5 propone il solito rewatch di inizio anno che non può far male. La prima volta che il film con Anne Hathaway e Meryl Streep è arrivato nelle sale cinematografiche era il 2006 ma, da quel momento, è diventato un’icona non soltanto del cinema, ma anche della moda e di questo sodalizio che continua nel tempo tra le due arti. Il personaggio interpretato dalla bravissima Streep, Miranda Priestly, in realtà trae ispirazione dalla reale direttrice di Vogue, Anna Wintour. Il diavolo veste Prada, gli abiti che ricorderemo per sempre La storia proposta da questo ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 11 febbraio 2021) Alzi la mano chi non ha mai visto Il. Se l’hai alzata, allora farai bene a recuperarlo questa sera, perché Canale 5 propone il solito rewatch di inizio anno che non può far male. La prima volta che ilcon Anne Hathaway e Meryl Streep è arrivato nelle saletografiche era il 2006 ma, da quel momento, è diventato un’icona non soltanto del, ma anche dellae di questo sodalizio che continua nel tempo tra le due arti. Il personaggio interpretato dalla bravissima Streep, Miranda Priestly, in realtà trae ispirazione dalla reale direttrice di Vogue, Anna Wintour. Il, gliche ricorderemo per sempre La storia proposta da questo ...

trash_italiano : Giovedì guarderemo per la 8384559esima volta Il Diavolo Veste Prada? Sì. - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 il cult con #MerylStreep ed #AnneHathaway #IlDiavoloVestePrada - zorroc82 : L'altro giorno le piume, ora la coroncina di fiori, ma come diavolo si veste?! ?? #uominiedonne - MyRosePrnceYuta : mia madre visto la pubblicità del Diavolo Veste Prada e dice sempre che assomiglio ad Anne Hathaway... siamo nate… - carmelitamylife : stasera va in onda “Il diavolo veste prada”,probabilmente tutti lo vedrete normale,io invece lo vedo così:… -