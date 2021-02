Il Covid non ferma San Valentino: da nord a sud è boom di prenotazioni al ristorante per festeggiarlo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Niente cene romantiche fuori casa o viaggi fuori regione, ma molte coppie non vogliono comunque rinunciare a festeggiare San Valentino. Per farlo, in tanti optano per il pranzo nei ristoranti, che stanno in queste ore registrando un picco di prenotazioni, dopo la penuria dell’ultimo periodo. Locali pieni anche in periferia a Roma, scrive il Messaggero, secondo cui il trend desta anche preoccupazione: si rischiano assembramenti, propulsori del contagio Covid. «Lo scorso weekend sono andati bene soprattutto i locali del centro storico, dei Castelli e del litorale - spiega Claudio Pica, leader romano di Fiepet-Confesercenti - Mentre per domenica si attendono mote persone in tutti i quartieri, anche in periferia». Le associazioni di categoria prevedono un fatturato complessivo, per i ristoranti della Città eterna, intorno ai 10 milioni ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Niente cene romantiche fuori casa o viaggi fuori regione, ma molte coppie non vogliono comunque rinunciare a festeggiare San. Per farlo, in tanti optano per il pranzo nei ristoranti, che stanno in queste ore registrando un picco di, dopo la penuria dell’ultimo periodo. Locali pieni anche in periferia a Roma, scrive il Messaggero, secondo cui il trend desta anche preoccupazione: si rischiano assembramenti, propulsori del contagio. «Lo scorso weekend sono andati bene soprattutto i locali del centro storico, dei Castelli e del litorale - spiega Claudio Pica, leader romano di Fiepet-Confesercenti - Mentre per domenica si attendono mote persone in tutti i quartieri, anche in periferia». Le associazioni di categoria prevedono un fatturato complessivo, per i ristoranti della Città eterna, intorno ai 10 milioni ...

