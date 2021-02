Il Cantante Mascherato 2021 le anticipazioni della seconda puntata del 5 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Cantante Mascherato 2021 le anticipazioni della terza puntata del 12 febbraio ospite Al Bano Prosegue venerdì 12 febbraio su Rai 1 la caccia al vip de Il Cantante Mascherato, chi si nasconde dietro le maschere? Dopo lo svelamento di Baby Alieno e Pecorella, nelle scorse puntate, questa settimana saranno in gara il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Ospite come “super investigatore” Al Bano protagonista della scorsa stagione del programma con la maschera del Leone. Lo stesso Leone tornerà a esibirsi in una performance insieme alle altre maschere in gara. Ma sotto il Leone, ci sarà ancora una volta Al Bano o si nasconderà qualcun altro? E le ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 12 febbraio 2021) Illeterzadel 12ospite Al Bano Prosegue venerdì 12su Rai 1 la caccia al vip de Il, chi si nasconde dietro le maschere? Dopo lo svelamento di Baby Alieno e Pecorella, nelle scorse puntate, questa settimana saranno in gara il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto. Ospite come “super investigatore” Al Bano protagonistascorsa stagione del programma con la maschera del Leone. Lo stesso Leone tornerà a esibirsi in una performance insieme alle altre maschere in gara. Ma sotto il Leone, ci sarà ancora una volta Al Bano o si nasconderà qualcun altro? E le ...

